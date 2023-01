Marcelo Bielsa no será DT de Everton: pidió dirigir la Sub 21 antes de tomar el primer equipo

Pese a que este jueves viajó a Inglaterra para discutir su arribo al Everton, Marcelo Bielsa no dirigirá al equipo de la Premier League. El Loco quería tomar la Sub 21 antes de llegar al primer equipo, algo que no llamó la atención del elenco azul.