El entrenador alemán, Jürgen Klopp, lleva casi ocho años al mando del Liverpool, club que ha llevado a lo más alto de Europa, ganando la Champions League.

Ahora, con 55 años y con un contrato que termina en 2026, ya comienza a definir cuándo se retirará de la actividad y en conferencia de prensa entregó algunas pistas.

Klopp afirmó que no podría verse a sí mismo como enrenador "más allá de los 70" y puso como ejemplo al inglés Roy Hodgson, quien dirigió hasta los 75 años.

"Sé que sueño con el fútbol, lo que quizás no es bueno... el trabajo es increíblemente exigente, lo es, pero también es genial", comenzó el alemán.

"No puedo verme más allá de los 70 años y seguir parado en el banquillo cada semana, y especialmente cada clima para entrenar, una hora y media, dos horas, parado allí en el viento", señaló.

Luego, indicó: “No puedo ver eso. Espero que otras cosas sean tan interesantes para mí que estoy realmente bien con no estar más involucrado”.

Al final, Klopp reflexionó sobre su continuidad en Liverpool: “La semana pasada, me preguntaron si soy demasiado leal. No soy demasiado leal, pero cuestionar la lealtad en general es una señal de nuestro tiempo, el tiempo en el que vivimos también, que realmente no me gusta demasiado. Nunca vi nada malo en la lealtad, para ser honesto, a tus amigos, a tu familia, a tu empresa, en un mundo ideal eres leal, y no es una palabra unidireccional”.