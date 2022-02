DT del Man City, Pep Guardiola, por video de Grealish borracho: "Estoy muy enfadado porque no me invitaron"

Este martes comenzó a circular un video del atacante inglés, Jack Grealish, en aparente estado de ebriedad tras salid de un bar del centro de Manchester.

Según los presentes, el jugador del Manchester City fue rechazado de un bar. "Jack estalló, no puede entrar, míralo, Jack estalló", se escucha decir a alguien en el video.

Lo cierto es que el club decidió no sancionar a Grealish, tampoco a Kyle Walker y Riyad Mahrez, quienes lo acompañaban en la tarde-noche del domingo pasado. En un comunicado explicaron que el video fue tomado a las 8 pm y los jugadores estaban en su día libre.

Pep Guardiola fue consultado por la polémica, pero le bajó rápidamente el perfil bromeando: "¡Estoy muy enfadado, no me invitaron! ¡Que me inviten a la próxima!".

"El vídeo no muestra lo que sucedió, cenaron juntos y estaban sobrios. Estaban todos bien, ¡pero serán sancionados por no haberme invitado!", añadió.

El Manchester City, que es primero en la tabla de la Premier League a nueve puntos de su escolta, el Liverpool, enfrenta este miércoles al Brentford en el Etihad Stadium.