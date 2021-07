DT de Palmeiras cree que el penal no fue factor ante la UC y le toca la oreja a los Cruzados: "Ganamos porque fuimos competitivos, organizados e inteligentes"

Palmeiras visitó a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, llevándose a casa un triunfo por la cuenta mínima en un partido que estuvo marcado por un polémico cobro arbitral.

Corrían 38' de juego cuando el árbitro uruguayo Andrés Matonte cobró una supuesta mano de Germán Lanaro en el área, pitando la pena máxima pese a haber revisado la dudosa jugada en el VAR.

Raphael Veiga no falló y puso el 1-0 para el Palmeiras, que a la postre sería definitivo y deja a los brasileños con gran ventaja para la revancha. Sin embargo, el entrenador del Verdao, Abel Ferreira, cree que el resultado no pasó por ese hecho en particular.

"Hicimos un estudio de los últimos resultados de los brasileños aquí y no fue muy bueno. Un equipo con historia en la Libertadores y tremendamente competitivo. Ganamos porque fuimos competitivos, organizados e inteligentes", explicó.

Eso sí, el director técnico de los brasileños reconoció el buen nivel mostrado por el equipo de Gustavo Poyet, revelando que debieron sufrir para triunfar.

"A menudo digo que me encanta un buen perfume, me gusta gastar dinero en perfumarme. Pero hoy (ayer), para ganar, se necesitó el perfume del sudor", comentó el DT.

Ferreira agregó que "sabíamos que, dado el estado del césped y el juego del rival, sería un partido más para competir que de una gran calidad técnica. Hicimos un buen partido en ese sentido".

Un dudoso penal a favor de Palmeiras marcó el trámite del partido.

Pese a que el triunfo como visitante les deja bien posicionados, el entrenador del Verdao de Benjamín Kuscevic dejó en claro que la llave ante la UC aún no está definida.

"Estamos en medio de una eliminatoria y tenemos que respetar mucho a este rival. Conseguimos un buen resultado, pero nada está cerrado. Tenemos que estar alerta y concentrados", cerró.

Universidad Católica y Palmeiras jugarán revancha de octavos y el ansiado paso a cuartos de final de Copa Libertadores el próximo miércoles 21 de julio a las 18:15 horas, en el Allianz Parque de Brasil.