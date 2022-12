Se disputa la última semana de Qatar 2022 y cuatro selecciones se preparan para definir a los finalistas. Argentina y Croacia animarán la primera semifinal durante este martes, mientras que un día después Marruecos y Francia anotarán al segundo inscrito a la gran final de este domingo.

Ambas llaves tienen tomada la atención de todo el mundo, pero la del miércoles tiene un factor especial: la posibilidad de tener por primera vez a un finalista africano. Antes de Marruecos, cuartos de final había sido lo más lejos que había alcanzado una selección de África.

Y eso es algo de lo que no se esconde el entrenador marroquí, Walid Regragui. En la conferencia de prensa previa al partido ante los galos, el DT aseguró que le ha recalcado a su plantel la importancia que tienen para su continente y mostró su confianza de cara a lo que viene.

"Les he dicho que hemos venido a cambiar la mentalidad de nuestro continente. No hemos llegado aquí por casualidad, pero les he dicho que no nos podemos conformar. Tenemos confianza y hemos tenido el recorrido más complicado. Nos han eliminado muchas veces y seguimos aquí", comentó.

"Vamos a luchar por seguir adelante, por los países africanos, por el mundo árabe. Nuestro país respeta todas las culturas, somos acogedores y a veces no pedimos nada cambio", agregó después Regragui, quien tomó el equipo hace apenas tres meses.

"Todo puede pasar, confiamos, queremos poner a África en el lo más alto. Todos los pronósticos están en contra. No hay fatiga, estamos locos. No puedes tener cansancio en una semifinal de la Copa del Mundo", siguió.

"Vamos a jugar contra el campeón, con grandes jugadores y el mejor seleccionador del mundo. Creemos en pasar y por qué no en ganar la Copa del Mundo. No estamos cansados, quiero dejarlo claro. Vamos a correr", cerró. Marruecos y Francia chocan este miércoles a las 16:00 horas.

