Una complicada clasificación logró Argentina tras imponerse a Australia por 2-1. El elenco trasandino fue mucho más durante casi todo el encuentro, pero sufrió en los minutos finales e incluso el duelo se pudo ir al alargue de no ser por Emiliano Martínez que tuvo un gran achique ante una arremetida de Garang Kuol

Los oceánicos, con las pocas armas con la que contaban para complicar a la albiceleste, intentó complicar a la albiceleste, aunque durante casi todo el compromiso fue una tarea infructuosa. Pero cuando anotaron el descuento, todo el partido cambió y ambos tuvieron chances clarísimas de poder convertir.

Intentos que fueron valorados por el técnico de Australia, Graham Arnold, quien destacó el esfuerzo de sus jugadores ante uno de los favoritos al torneo. "No puedo estar más orgulloso de mis jugadores por todo lo que han dado a toda la nación. Estamos un poco tristes pero confío en que el país esté orgulloso", destacó.

Sin embargo, las palabras más sentidas tras el partido las tuvo con Lionel Messi, a quien lo destacó como uno de los mejores de la historia. "Messi es increíble. Uno de los mejores de la historia. Tuve el privilegio de jugar con Diego Armando Maradona y como técnico ante Messi, y Argentina debe sentirse orgullosa".

Por último Arnold no quiso referirse a su situación contractual, señalando que "no he pensado en mi futuro. El contrato se acaba, pero solo pienso en las vacaciones. Hemos trabajado por alcanzar todo esto, Juegos Olímpicos, Mundial. No lo he pensado y tengo que hablar con la Federación".

Australia se retira de este torneo con dos triunfos y dos derrotas, pero esas caídas fueron ante equipos que son protagonistas y favoritos para llevarse la copa (Francia y Argentina), por lo que los oceánicos hacen un balance positivo de lo ocurrido.