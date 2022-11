La entrevista de Cristiano Ronaldo con el periodista inglés Piers Morgan, la cual hace unos días dejó en evidencia la molestia del delantero portugués con Manchester United y el técnico Erik ten Hag, sigue acercándonos a la vida personal del futbolista. Y ahora, CR7 habló de la tragedia que tocó su puerta este año: la muerte de su hijo.

El ariete y su pareja, Georgina Rodríguez, anunciaron en octubre de 2021 que esperaban mellizos, pero en abril del siguiente año comunicaron devastados que uno de ellos, el pequeño Ángel, había fallecido durante el parto. "Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre", manifestó Cristiano en un clip compartido este martes.

"Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil. Georgina y yo tuvimos momentos difíciles, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto. Era muy complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio", continuó.

"A veces trato de explicarles a mi familia e incluso mis amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer", siguió.

Por último, el delantero reveló que mantiene las cenizas de su hijo en su casa, justo al lado de las de su padre fallecido en 2005. "Son algo que quiero tener por el resto de mi vida y no tirarlas en el océano. Están al lado de las cenizas de mi papá. Tengo una pequeña capilla en mi casa, tengo a mi papá y a mi hijo ahí", cerró.