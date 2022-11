Tras el último partido del Manchester United antes de la Copa del Mundo de Qatar, Cristiano Ronaldo ofreció una polémica entrevista al periodista Piers Morgan, donde dijo, entre otras cosas, que se sientió tricionado por su club.

Ahora, el reportero liberó una segunda parte de la entrevista en la que el portugués se refiere a las críticas que ha recibido de ex compañeros de equipo en televisión.

Consultado por los comentarios deGary Neville y Wayne Rooney, respondió: "Escuchar cómo te critican ex compañeros o compañeros de equipo cuando solo ven un punto de vista es fácil. Es fácil criticar, no sé si, cuando tienes un trabajo en televisión, debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente, no lo entiendo.

"Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos .Es difícil cuando ves a gente que estaba en el vestuario contigo criticando de esa manera", añadió.

Sobre Rooney en particular, lamentó: "Realmente, no entiendo a la gente así. Querrán estar en la portada del periódico o en las noticias. Querrán nuevos trabajos o lo que sea".

"Probablemente esté celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto", complementó.

"No son mis amigos, son colegas. Jugamos juntos, no quedamos y nunca cenamos juntos", selló.

Finalmente, sí tuvo buenas palabras para Roy Keane y Rio Ferdinand: "Keane es el mejor capitán que he tenido en mi vida y Ferdinand me ayudó un montón. Era mi vecino, son muy buenos tipos los dos, pero no solo porque hablen bien de mí".