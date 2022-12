Este domingo la final del Mundial de Qatar 2022 se vive en el estadio Lusail entre Argentina y Francia, elencos que demostraron ser los mejores del torneo e irán por la codiciada Copa del Mundo.

Partido que tiene a hinchas del futbol divididos entre albicelestes y galos, sobre todo por el condimento especial de que Lionel Messi buscará en su última oportunidad, ganar su primer Mundial.

Aunque no todos van con la selección argentina y muchos les recuerdan algunas polémicas con las que llegaron a la final o peleas entre hinchas por lo que genera el equipo de Lionel Scaloni, Messi podría tener un particular e inesperado hincha desde Portugal.

Cristiano Ronaldo y su "amor" por Argentina

Bien es conocida la esposa de CR7, Georgina Rodríguez, y su compromiso desde 2017 que hoy los tiene felizmente casados con cuatro hijos. Lo que algunos no saben es que ella nació en Argentina.

Georgina conoció al astro mundial cuando era vendedora de Gucci en España, país de residencia y donde fue criada. Aún así la modelo no olvida sus raíces y todavía tiene un fuerte vínculo con su país en Sudamérica.

Por lo mismo no es extraño pensar que Cristiano tenga preferencia por la albiceleste en la final, aunque también existe un antecedente en el que el ídolo tuvo palabras afectuosas para Argentina.

En un live que realizó en familia el 2018, un seguidor argentino de El Bicho le mandó un saludo y este respondió con un emocionado "¡Argentina, Argentina!", donde la pareja explicó su lazo con el país al ser el hogar de nacimiento de Georgina.

Aquí el ex Real Madrid explicó que su novia de ese entonces era argentina y ahí fue cuando explicó que "mucha gente cree que no, pero me gusta mucho Argentina".

Revisa el video a continuación:

Aunque muchos piensan que al existir una rivalidad futbolística entre Cristiano y Lionel Messi el astro portugués no le tiene buena a los argentinos y a la misma Pulga, este video demuestra lo contrario y puede indicar que CR7 estará bien atento en su casa viendo la final.

Además, en las últimas entrevistas del luso ha explicado que no se lleva mal con Messi:

"Es un jugador increíble. Es mágico. 'Top'. Llevamos 16 años compartiendo escenario. Tengo una gran relación con él", contó en noviembre en una entrevista con Piers Morgan en TalkTV.

A lo que complementó: "No soy amigo de Messi en términos de lo que es llamar amigo a alguien con quien estar en su casa o hablar por teléfono. Pero es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí".

Argentina animará la final del Mundial de Qatar contra Francia este domingo 18 de noviembre a partir de las 12:00 horas, con transmisión en vivo por TV y streaming.