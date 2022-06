Esta semana se reanudan las competiciones continentales en Sudamérica. La Copa Libertadores y Copa Sudamericana afrontan su fase de octavos de final y solo en la segunda quedan representantes nacionales. Universidad Católica y Colo Colo disputarán la ronda de los 16 mejores ante duros rivales.

Los Cruzados se verán las caras ante Sao Paulo, un viejo conocido en competencias internacionales para ellos. Y es que los brasileños han sido verdugos en tres ocasiones de la UC, incluyendo la final de la Copa Libertadores del año 93. De cualquier forma, el elenco de la precordillera se ha reforzado bien, con el retorno de Mauricio Isla al fútbol chileno, por lo que buscarán ser competitivos ante los brasileños.

Mientras que Colo Colo será rival de Internacional de Porto Alegre en la misma instancia. Los albos, ya confirmaron el fichaje de Agustín Bouzat, que será la única cara nueva de los albos ante el conjunto brasileño. Un cuadro cololocolino que llegará inspirado luego de vencer por 5-1 a Temuco por Copa Chile.

Además, en esta ronda de Sudamericana se podrán ver las llaves de Nacional vs Unión de Santa Fe, The Strongest vs Ceará, Deportivo Táchira vs Santos, Deportivo Cali vs Melgar, Independiente del Valle vs Lanús y Olimpia vs Atlético Goianiense.

Revisa a continuación la programación de los octavos de final de la Copa Sudamericana:

Partidos de ida: