Sigue toda la emoción del Mundial de Qatar y esta jornada se da el pitazo inicial a la tercera y última fecha de la fase de grupos, con mucho por ver y definir todavía. Para evitar cualquier tipo de ventaja, los últimos duelos de cada grupo se jugarán en simultáneo. A continuación revisamos todos los enfrentamientos que quedan por jugarse y cuáles podremos disfrutar por TV abierta.

¿Dónde ver el Mundial de Qatar por TV?

Los derechos de transmisión de Qatar 2022 por TV abierta son de Chilevisión y Canal 13, quienes pasan algunos partidos en vivo y otros en diferido 24 horas después de haberse jugado. Para ver todos los partidos en directo, la opción son las señales de cable de DirecTV Sports. Ésta es la lista de canales:

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Así será la transmisión de los partidos de la última jornada de la fase grupal de Qatar 2022:

Grupos A y B

Ecuador vs Senegal / Martes 29 de noviembre - 12:00 horas: CHV y el 13.

Países Bajos vs Qatar / Martes 29 de noviembre - 12:00 horas: DirecTV.

Gales vs Inglaterra / Martes 29 de noviembre - 16:00 horas: CHV y el 13.

Irán vs Estados Unidos / Martes 29 de noviembre - 16:00 horas: DirecTV.

Grupos C y D

Túnez vs Francia / Miércoles 30 de noviembre - 12:00 horas: DirecTV.

Australia vs Dinamarca / Miércoles 30 de noviembre - 12:00 horas: DirecTV.

Polonia vs Argentina / Miércoles 30 de noviembre - 16:00 horas: CHV y el 13.

Arabia Saudita vs México / Miércoles 30 de noviembre - 16:00 horas: DirecTV.

Grupos E y F

Croacia vs Bélgica / Jueves 1 de diciembre - 12:00 horas: CHV y el 13.

Canadá vs Marruecos / Jueves 1 de diciembre - 12:00 horas: DirecTV.

Costa Rica vs Alemania / Jueves 1 de diciembre - 16:00 horas: CHV y el 13.

Japón vs España / Jueves 1 de diciembre - 16:00 horas: DirecTV.

Grupos G y H

Uruguay vs Ghana / Viernes 2 de diciembre - 12:00 horas: CHV y el 13.

Corea del Sur vs Portugal / Viernes 2 de diciembre - 12:00 horas: DirecTV.

Serbia vs Suiza / Viernes 02 de diciembre - 16:00 horas: CHV y el 13.

Camerún vs Brasil / Viernes 02 de diciembre - 16:00 horas: DirecTV.

¿Dónde ver vía streaming en vivo la Copa del Mundo?

Los partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y el 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.