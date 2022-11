Pese a que la selección chilena no esté presente, Al Rihla ya rueda en el Mundial de Qatar y el fútbol se tomó las pantallas de todo el planeta, incluyendo las de nuestro país. Los derechos de transmisión son de Chilevisión y Canal 13, que nos han dado la oportunidad de disfrutar de reñidos compromisos y grandes sorpresas.

Lamentablemente no todos los horarios calzan, por eso, para que no te pierdas ningún detalle, si no tienes un televisor cerca y viene un duelo de esos que no se pueden dejar pasar, te contamos cómo puedes ver los enfrentamientos a través de internet, online y en vivo.

¿Cómo ver el Mundial de Qatar online gratis por internet?

Las casas televisivas de CHV y el 13 hicieron el compromiso de transmitir 32 encuentros en vivo y losotros 32 en diferido 24 horas después de que se dispute el cotejo. Los partidos que pasan por televisión abierta son simultáneamente transmitidos por sus respectivas señales online, las cuales exigen que se tenga una conexión a internet hogar (Wifi), ya que no es posible la conectarse mediante los datos móviles de tu celular.

¿Qué partidos del Mundial transmite la TV abierta?

Este es el listado completo de los partidos del Mundial de Qatar que transmiten Chilevisión y Canal 13 tanto por TV como en sus señales en vivo online por streaming:

Bélgica vs Marruecos / Domingo 27 de noviembre - 10:00 horas.

España vs Alemania / Domingo 27 de noviembre - 16:00 horas.

Brasil vs Suiza / Lunes 28 de noviembre - 13:00 horas

Ecuador vs Senegal / Martes 29 de noviembre - 12:00 horas.

Gales vs Inglaterra / Martes 29 de noviembre - 16:00 horas.

Polonia vs Argentina / Miércoles 30 de noviembre - 12:00 horas.

Croacia vs Bélgica / Jueves 01 de diciembre - 12:00 horas.

Costa Rica vs Alemania / Jueves 01 de diciembre - 16:00 horas.

Uruguay vs Ghana / Viernes 02 de diciembre - 12:00 horas.

Serbia vs Suiza / Viernes 02 de diciembre - 16:00 horas.

¿Y la ronda final?

Canal 13 confirmó que transmitirá en vivo cinco partidos de octavos de final, tres de cuartos y todas las semifinales, final y partido por tercer puesto; mientras que CHV anunció que confirmará más adelante qué partidos mostrarán en directo, aunque debiesen ser los mismos, ya que así ha ocurrido en la fase de grupos.