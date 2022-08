Claudio Bravo es uno de los futbolistas que renovó contrato con el Real Betis pero esto generó que deba ser nuevamente inscrito, algo que no ha podido hacer el club debido a los límites salariales impuestos por La Liga.

Claudio Bravo no figura entre los inscritos por Real Betis para comienzo de La Liga pero tiene calma: "No nos tiene tan inquietos"

La realidad económica del Real Betis no es la más ideal y buscan fórmulas en contra del reloj para poder inscribir a sus fichajes antes del inicio de su participación en La Liga, este lunes, pero no solo los recién llegados tienen ese problema sino, además, aquellos que renovaron su contrato y uno de ellos es Claudio Bravo.

Si bien el mercado sigue abierto para el equipo de Manuel Pellegrini, deberán concretar algunas salidas para que su masa salarial sea la permitida. Si bien es una situación algo incómoda, el portero no se preocupa demasiado y confía que se pueda solucionar lo más pronto posible.

El guardameta habló al respecto en una entrevista con Radio Sevilla. "Existe tranquilidad de mi parte de que las cosas se van a resolver. Creo que a mí solo me corresponde la parte futbolística, pero es un tema que no nos inquieta. Se va a solucionar y podremos estar compitiendo", enfatizó.

"No nos tiene tan inquietos, la gente del club está haciendo las cosas de buena manera. Entiendo las cosas por todos lados, soy sensato en ese sentido. A mí como jugador solo me queda prepararme bien, estar a disposición cuando me toque. Sí confío en la situación del club de poder resolver lo complejo", apuntó.

En caso que la inscripción no se concrete antes del debut de Betis ante Elche, Bravo deja en buenas manos la posición. "Si no me toca estar a mí, estará Rui (Silva). Tampoco existe tanto inconveniente, eso nos genera tranquilidad. Estamos trabajando para los resultados, independiente de quien compita".