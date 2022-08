La expectación comienza a cundir en Sudamérica con epicentro en el mítico estadio Centenario de Montevideo, escenario este mediodía del lanzamiento oficial de la postulación de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina a la organización del Mundial 2030. Un anhelo que comienza a tomar forma e ilusiona a la gran familia del fútbol continental.

Es el caso de Claudio Borghi, que en su calidad de campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 abre la puerta al regreso de la magna cita a la región, aunque sea con el particular formato de cuatro países sede. "Creo que esta aventura de forma individual es imposible", asegura el Bichi en diálogo con Redgol.

"Es muy difícil que hoy un país sudamericano haga un Mundial por sí solo, por todos los requisitos que te pide FIFA. Si Chile hace tres estadios nuevos, va a pasar un poco lo de Brasil ¡Qué va a pasar después! Mantener elefantes blancos es muy complejo. Pero si Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay hacen uno o dos estadios cada uno, y los hacen de buena categoría y calidad sería extraordinario", puntualiza Borghi.

En ese sentido, el ex delantero y entrenador cree que "lo ideal sería que cada país organice un Mundial, pero ya nos están dando un ejemplo tres potencias económicas: México, Canadá y Estados Unidos se lo van a repartir. Estados Unidos y Canadá podrían haber postulado por sí solos", sentencia.

- ¿Sudamérica puede postular o existen otras prioridades?

"Si te refieres a lo económico, uno piensa que tenemos muchos problemas para postular a un evento deportivo. Pero hay que sacar cuentas del retorno que trae, que puede ser extraordinario. Los países no lo van a organizar para perder plata. Ellos saben que el retorno es muy bueno y como pasa con los Juegos Odesur, Panamericanos o Mundiales, que te quedan lugares para la explotación continua del deporte".

"Yo no creo que sea una pérdida económica... ni en mi casa manejo la plata, je, pero me parece que los retornos son importantes", agrega el ex jugador de Argentinos Juniors, River, Independiente, Colo Colo, Flamengo y el Milan de Italia.

Un nuevo campeón del mundo sudamericano



Otra alternativa que se abre con la postulación de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay a la organización del Mundial 2030 es que el continente recupere la Copa del Mundo, que ganó por última vez gracias a Brasil hace ya veinte años. Claudio Borghi, sin embargo, no cree que la localía sea el factor más decisivo.

"De todos los mundiales organizados en América o Latinoamérica sólo Argentina y Uruguay ganaron como locales, que eran los mejores. Así que estadísticamente no sé si es la posibilidad de que la Copa quede acá. La localía influye mucho, pero cuando hay mucha calidad, esa localía queda en el recuerdo nada más", explica el Bichi.

De todas las ediciones de la Copa del Mundo, efectivamente uruguayos y argentinos celebraron en casa, en 1930 y 1978 respectivamente. Pero en el continente, Uruguay fue campeón en Brasil (1950), Brasil en Chile (1962), México (1970) y Estados Unidos (1994), y Argentina en México (1986).

Recuerda que puedes seguir toda la previa, la ceremonia de lanzamiento y lo que deje la histórica jornada de este martes en Montevideo, donde se oficializará la postulación por parte de la Conmebol, en el minuto a minuto de Redgol.cl y en todas sus plataformas.