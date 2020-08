Ciro Immobile y su bota de oro: “Rompí un hechizo, interrumpí el dúo Messi-Cristiano"

Ciro Immobile es Bota de Oro de la temporada 2019-2020 en Europa rompiendo con la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que vienen reinando hace años.

El goleador de la Lazio conversó con Corriere dello Sport y no escondió su alegría por haberle robado la corona a dos grandes jugadores.

“Rompí un hechizo, interrumpí el dúo Messi-Cristiano. Por eso agradecí al equipo, era lo mínimo que podía hacer”, aseguró.

Immobile y su sana costumbre (Getty Images)

Con mucha humildad, Immoble aseguró que “es loco que yo esté delante de Ronaldo y Lewandowski; si releo el cuadro de honor de los últimos años casi no lo creo: Messi, Messi, Suárez, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Messi… “.

Más allá de su espectacular año, el Bota de Oro recalca la importancia del equipo y del camarín.

"Hice lo que tenía que hacer. Si no me hubiera comportado así, no habría alcanzado la cifra récord. En el vestuario, el equilibrio prevalece sobre el resto. Son hilos muy finos y nunca deben romperse. El fútbol es un juego colectivo, en el transcurso de una temporada hay muchos momentos en los que necesitas a tus compañeros”, cerró.