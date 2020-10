Entrenador del Bayer Leverkusen descarta a Charles Aránguiz para el debut en Europa League

El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz parte este jueves su camino en la UEFA Europa League 2020/2021. Las Aspirinas quieren mejorar la actuación de la temporada pasada, donde llegaron a los cuartos de final del torneo y quedaron eliminados por el Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Ahora, el Leverkusen forma parte del Grupo C de la competición junto al Hapoel Beer Sheva, Slavia Praga y el Niza de Francia. Precisamente ante los galos será el debut de la escuadra del Príncipe, este jueves a las 13:55 horas de Chile.

Sin embargo, Charles no estará disponible para el estreno en Europa League. Su propio entrenador, Peter Bosz, lo confirmó en conferencia de prensa previa al partido: "Tenemos que esperar al entrenamiento de hoy. A Charles Aránguiz solo quiero dejarlo jugar cuando esté completamente en forma, no creo que lo esté. Por eso no estará allí mañana".

Cabe recordar que el Príncipe disputó solo los primeros 45' minutos del triunfo sobre Mainz en la pasada jornada de Bundesliga. El bicampeón de América no estaba en un 100% físicamente tras la doble fecha de eliminatorias con la Roja, y Bosz decidió darle descanso para la segunda mitad.

Por otor lado, el estratega analizó al rival de este jueves: "El Niza no tiene miedo de construir el juego desde atrás. Si no aplica suficiente presión, pueden ser muy peligrosos. El equipo tiene cualidades individuales y es divertido verlas. Un oponente realmente duro".

„Wir müssen das heutige Training noch abwarten. @CharlesAranguiz will ich nur spielen lassen, wenn er komplett fit ist – ich glaube nicht, dass er es sein wird. Deswegen wird er morgen wohl auch nicht dabei sein."



La clave para quedarse con el triunfos, para Bosz, "es equilibrio en el equipo es muy bueno. No hemos permitido mucho a la defensiva hasta ahora. Todavía tenemos que mejorar en la ofensiva, como equipo completo. Intento sacar el máximo partido a los jugadores que tengo a mi disposición".