Toni Kroos revela su futuro: "He tenido ofertas, pero nunca hablé con otros clubes porque mi idea es terminar mi carrera en el Real Madrid"

El Real Madrid lavó sus heridas en el Clásico ante el Barcelona y espera hacer lo mismo en la UEFA Champions League. El cuadro merengue visita este martes al Borussia Monchengladbach con la misión de sumar sus primeros tres puntos, tras la sorpresiva derrota ante Shakhtar Donetsk en la primera fecha.

En conferencia de prensa previa, Toni Kroos reconoció la importancia de ganar este encuentro en Alemania: "Ya sabemos la importancia que tiene este partido tras la derrota ante el Shakhtar. Ya tenemos la presión desde el principio y para nosotros es una final este partido".

En esa misma línea, el campeón del mundo alemán hizo una autocrítica de las derrotas ante el Cádiz y Shakhtar en menos de tres días: "No es cuestión de motivación. Después de las derrotas hablamos entre nosotros y lo dejamos claro. A veces no salen las cosas y es así. Un Clásico es especial, pero la Liga la ganas contra los rivales pequeños. Hemos visto que no es un problema de motivación, pero a veces no sale. Con la derrota ante el Shakhtar tenemos mucha presión para ganar mañana".

"Contra el Cádiz nadie jugó a su nivel y si pasa eso pierdes contra equipos de Tercera división. Contra el Shakhtar faltó confianza tras el primer gol de ellos. A veces pasa eso y lo bueno es que nunca nos rendimos. Ganamos un partido, pero mañana tenemos otra final. Hay que jugar mejor que el sábado para ganar mañana", añadió.

Por otro lado, el volante tricampeón de Champions con el Madrid reveló su intención sobre su futuro: "Siempre me gusta volver a Alemania porque es mi país y es mi idioma. Pero disfruto mucho de la vida de Madrid y de jugar en el Real Madrid. He tenido ofertas, pero nunca hablé con otros clubes porque mi idea es terminar mi carrera en el Real Madrid".

Finalmente, Toni reconoció que su deseo de una nueva Liga de Campeones está intacto: "Me gustaría ganar la quinta Champions porque ganar esta competición es especial. Cuando la ganas una vez la quieres ganar más veces. Por lo menos quiero ganar una Champions más".