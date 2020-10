Jorge Valdano defiende el triunfo del Real Madrid en el Clásico: "No me pareció un robo"

El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid se sigue jugando en España. El penal cobrado por el árbitro Martínez Munuera aún saca chispas y el último en referirse a la jugada fue Jorge Valdano.

Para el ex entrenador merengue, la jugada entre Lenglet y Sergio Ramos sí fue penal: "Lo que me molesta mucho cuando alguien interpreta como injusta una acción, es que se termine dando una explicación conspirativa".

"No me pareció un robo, me pareció un penalti de VAR, hay una supervigilancia en las áreas. Yo no interpreto la jugada como penalti. El problema es que se mira en unas jugadas sí y en otras no; posiblemente en todos los partidos haya un penalti en un córner", señaló en conversación con Onda Cero.

Cabe recordar que la decisión del juez causó indignación en Barcelona. Uno de los más críticos fue el entrenador culé Ronald Koeman, quien esperó al final del encuentro para hablar con Martínez Munuera y luego en la rueda de prensa fue contundente con el VAR.