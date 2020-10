Ronald Koeman explota por derrota ante el Real Madrid: "El VAR existe sólo contra el Barcelona"

Como en todo clásico sí o sí debe haber una polémica, y en el de este sábado entre Barcelona y Real Madrid, todo se origina con el penal que le convirtió Lenglet a Sergio Ramos, algo que no advirtió el colegiado, pero sí el VAR.

Ronald Koeman, entrenador del Barça se vio muy molesto en la rueda de prensa posterior al partido y no se guardó nada.

“Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penalti del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos... ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro”, afirmó sin pelos en la lengua.

Agregando que “el VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos”.

Koeman no quedó conforme para nada con el penal que le cobraron al Barcelona y asegura que hay primero foul de Sergio Ramos.

“Primero es falta de Ramos a Lenglet, ya que le empuja. Entonces Lenglet le agarra de la camiseta, pero no suficiente para ser penalti, porque agarrones así los hay en todas las jugadas en las áreas”, explicó.

El neerlandés además criticó a Sergio Ramos. “Si te tiran de la camiseta hacia adelante, te caes hacia adelante, no hacia atrás”, cerró