El ex Colo Colo, César Pinares, se cansó de las malas lenguas y salió a aclarar los fuertes rumores que en las últimas horas lo han enemistado con su compañero y compatriota en Altay Spor, Martín Rodríguez.

César Pinares está viviendo horas del terror en Turquía, luego de que estallaran duros rumores que hablan de una enemistad con su colega en Altay Sport, Martín Rodríguez, por un presunto lío privado.

El otrora Gremio y Universidad Católica se vio envuelto de la noche a la mañana en crudas habladurías que -sin prueba alguna- lo acusan de irrespetar y romper su relación con Tin.

Pinares no quiso dejar más espacio a las malas lenguas y esta mañana dio un paso al frente y a través de redes sociales intentó poner freno a las distintas versiones que circulan en internet.

"Es difícil entender tanta maldad en algunos sujetos, con el único fin de hacer daño sin importarles nada. Inventar una mentira para perjudicar a otra persona", comenzó escribiendo el jugador.

El otrora Colo Colo se apresuró también a anunciar una demanda. "Espero allá algo legal que pueda hacer contra esos 4 o 5 que comenzaron esta estupidez. Gente sin vida, después es uno el que queda mal si respondo de mala manera".

"Esta estúpida gente se siente con la libertad de atacar, de faltar el respeto e insultar sin medirse ante nada, sólo por maldad y malas intenciones", añadió el actual futbolista de Altay Spor.

Pinares reflexionó en que es un "mundo loco el que estamos viviendo. Hacer daño por hacer. Se les va a devolver lo malo por la ley de la vida. Gente envidiosa con ganas de hacer mal a los demás".

El seleccionado chileno concluyó haciendo énfasis en que buscará tomar acciones legales contra quienes iniciaron los rumores que lo han difamado en las últimas horas.

"Buscando si hay algo en la ley que pueda hacer para que no pase desapercibido y no vuelvan a hacerlo con nadie más. Se sienten con el derecho de matar a una persona pública porque sí, y parece que no supieran que uno es persona primero", cerró.