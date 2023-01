Cavani habla de su reacción airada en Qatar: "Si a mí me sancionan, al árbitro lo tienen que meter preso"

Uruguay terminó muy molesto en el Mundial de Qatar por el arbitraje en el partido ante Ghana, por unas faltas en que alegaron penal. Y aunque ha pasado más de un mes de ese asunto, los charrúas no olvidan el cometido del árbitro alemán Daniel Siebert.

Uno de los más enfadados aquella jornada fue Edinson Cavani, quien terminado el partido y consumada la eliminación de la Celeste, le pegó a la pantalla del VAR que estaba instalda en la cancha, lo que provocó que se cayera al piso.

Consultado por Deportes COPE Valencia sobre ese momento, manifestó que la bronca sigue en pie por lo sucedido en aquella jornada, asegurando que el juez del compromiso merece un castigo ejemplificador.

"Si a mí me sancionan, al árbitro lo tienen que meter preso por habernos sacado del Mundial. Son errores que, con el VAR, todas las cámaras y todos los árbitros que están detrás, no los puede cometer", manifestó dolido el actual jugador del Valencia.

Abordó además lo que fue su comportamiento en ese duelo ante los africanos. "Tenemos que mantener una conducta y demás, pero somos seres humanos. A veces las cosas que pasan en una cancha se viven con pasión, y como trabajas tanto y mucho para poder llegar ahí y competir, te toca vivir esas situaciones", contó el Matador.

Agregó que esa airada reacción fue porque "no es la primera vez que nos toca vivirlo. También puede ser que la reacción de un futbolista pueda ser, no justificada, pero sí un poco más perdonada", admitiendo que "son cosas que no se hacen".

"A veces en el fútbol ciertas cosas y ciertas impotencias te llevan a reaccionar. Por esa euforia que tenemos en ese momento, a veces nos equivocamos", finalizó el ex delantero del PSG y el Manchester United.

La FIFA abrió un expediente por su caso y puede recibir un castigo de hasta 15 partidos sin defender la camiseta de su país, considerando partidos amistosos y oficiales.