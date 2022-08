El defensor peruano de Boca Juniors contó algo más del encontrón fuerte que tuvo con el Pipa en el descanso del duelo ante Racing Club. "Fue un guantazo que no me esperaba, los compañeros nos agarraron de inmediato", reveló Zambrano.

Carlos Zambrano detalla la pelea a combos con Darío Benedetto y rechaza su castigo en Boca Juniors: "Me la estoy llevando gratis y no es justo"

Boca Juniors igualó sin goles ante Racing Club en un encuentro válido por la 13° jornada de la Liga Profesional de Argentina. A la vuelta del descanso, las miradas se centraron en el rostro del defensor peruano Carlos Zambrano, quien tenía evidentemente marcado su pómulo izquierdo con un leve moretón y una ligera, aunque notoria hinchazón.

Luego del encuentro, se supo que el zaguero de la selección de Perú había tenido una pelea a golpes con Darío Benedetto, una situación que causó muchas críticas de la comisión directiva xeneize. De hecho, Juan Román Riquelme se refirió al hecho con una reprimenda para ambos. "Son futbolistas, no boxeadores", dijo sin ocultar su indignación quien fuera un legendario enganche del club.

Además, se determinó que tanto el marcador incaico como el ex atacante del Elche de España y el Olympique de Marsella de Francia quedaron marginados de los próximos dos encuentros de los Oro y Cielo por haber pasado por alto el código disciplinario de la institución. Vale decir, se perdieron el duelo frente a Rosario Central y tampoco podrán estar contra Defensa y Justicia.

Pero faltaban las declaraciones de Zambrano, quien tuvo un exclusivo diálogo con Trome Perú y habló de lo sucedido en el vestuario. "Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato y él me pidió disculpas en el camarín. Yo me contuve y no fue nada grave, sólo una inflamación", afirmó el ex jugador del Schalke 04 de Alemania y el Rubin Kazan de Rusia.

Carlos Zambrano queda molesto por su castigo en Boca Juniors

Carlos Zambrano no quedó para nada conforme con la decisión de la plana mayor de Boca Juniors: dos partidos fuera para los dos participantes de la pelea. Para el zaguero de la Bicolor, quien fue expulsado en la semifinal de la Copa América 2015 ante Chile, esta sanción no se condice con lo ocurrido.

"No estoy de acuerdo porque me la estoy llevando gratis. No es justo porque yo no hice nada. No estoy contento, pero sólo me queda aceptar la medida", cerró el oriundo del Callao, de 33 años, quien se sumó al elenco boquense desde el Dinamo Kiev de Ucrania. ¿Tendrá fecha de término su estadía en la institución? El tiempo lo dirá...