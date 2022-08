Luego del descanso en el partido entre Racing Club y Boca Juniors se pudo ver que el defensor del equipo xeneize, Carlos Zambrano, tenía unas claras heridas en su rostro con las que no se había marchado del terreno de juego cuando terminó la primera mitad lo que rápidamente llamó la atención.

Tras notarse las evidentes marcas llegaron los primeros reportes, que resultaban aún más llamativos. Según la prensa argentina lo que sucedió fue una pelea con su compañero, Darío Benedetto, quien sobre el final de la etapa inicial se habría quejado de lo hecho por la defensa durante el compromiso.

Lo que pasó a detalle aún es una incógnita pero desde el club confirmaron que sí hubo un cruce entre ambos jugadores y el propio entrenador, Hugo Ibarra, lo manifestó tras el compromiso. "Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué", sentenció.

El estratega tampoco reveló mayores pormenores y no le atribuyó a esta discusión las heridas que tenía el zaguero peruano. "No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones", afirmó.

Entre tanto, ni Zambrano ni Benedetto se han manifestado sobre lo sucedido pero se espera que sea una nueva semana complicada en Boca Juniors luego de un hecho que resulta bastante llamativo.