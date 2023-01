Carlos Tevez sorprendió y aseguró que, a diferencia de gran parte de Argentina, no siguió de cerca Qatar 2022. Además, comentó que Francia era el equipo que le gustaba de la Copa del Mundo.

Carlos Tevez en modo sincero: "Seguí poco el Mundial, me gustaba Francia"

El título de Argentina en Qatar 2022 no dejó indiferente a nadie. Excepto, al parecer, a Carlos Tevez. En una entrevista, el exdelantero de la selección argentina comentó que no siguió mucho el desarrollo de la Copa del Mundo y que, de tener un favorito, era Francia y no la Albiceleste.

"Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba. Me pasa eso. Me gusta ver los equipos que me llaman la atención. Lo veo con otros ojos ahora”, comentó en conversación con Radio Mitre.

Además, reveló que no le envió sus felicitaciones a Lionel Messi luego de consagrarse campeón del mundo, aunque dio sus razones. "No le escribí porque debe tener el teléfono a explotado. Pero me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él", indicó.

Tevez, que se retiró en 2022 del fútbol profesional y luego debutó como entrenador en Rosario Central, aseguró que está agotado del deporte. "No extraño el mundo Boca Juniors ni el fútbol, porque me agotó", confesó.

"Apenas salí de Rosario, me llamaron de Independiente, pero no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. Ser entrenador fue una buena experiencia. Ahora estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente", continuó.

¿Pensaría en volver? "Tengo 38 años. No tuve lesiones complicadas, corro en las mañanas, hago gimnasio, juego al fútbol, al pádel y al golf. Estoy sano. Si quisiera volver, podría volver. Pero no lo extraño", cerró con sinceridad el exdelantero.