Cafú: "PSG crearía un equipo prácticamente imbatible con Messi, Neymar y Mbappé"

Los rumores de un posible reencuentro entre Lionel Messi y Neymar toman cada vez más fuerza. Todo comenzó cuando el brasileño reconoció tras el triunfo del PSG sobre Manchester United en Old Trafford que intentaría volver a jugar con la Pulga la próxima temporada.

Ayer, tras otro triunfo parisino ante el Istanbul por Champions League, Ney volvió a hablar y dejó en claro que no piensa partir del PSG, por lo que el único reencuentro posible con Messi sería en Francia. Sobre esto, el campeón del mundo brasileño, Cafú, aseguró que sería un sueño ver a ambos con la camiseta del cuadro francés.

"Sería fenomenal. No me gustaría jugar contra ellos. Jugar contra Messi, Mbappé y Neymar no saldría bien. Sería un trío realmente fuerte. Obviamente, no sé si Messi irá al PSG, ese es el rumor que corre actualmente", comenzó diciendo en Stats Perform News, cortesía de Nissan.

"Pero si Messi se uniera a Mbappé y Neymar, el PSG causaría muchos problemas a muchos clubes. Definitivamente se convertirían en el equipo a vencer en el mundo", añadió.

Pese a que es un sueño casi imposible por el alto salario de Messi, Ney y Mbappé, Cafú se imagina a ese equipazo: "Messi es un fenómeno. Messi jugando al fútbol es lo más bonito del mundo. Junto con el talento de Neymar y Mbappé, crearía un equipo prácticamente imbatible".

Finalmente, el brasileño destacó el deseo de su compatriota por ganar la Champions con el PSG: "Sabemos que quiere ganar la Champions League, sabemos que necesita ganar una Champions siendo el hombre principal. El equipo del PSG crea la atmósfera en la que Neymar se siente realmente como una de las piezas más importantes. Creo que el PSG no dejará pasar esta oportunidad, lo intentarán todo para que el equipo y Neymar ganen la Champions".