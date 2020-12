Ronald Koeman y la posible contratación de Neymar: "Como club tienes que intentar tener a los mejores jugadores"

Luego del triunfo del PSG ante el Manchster United por la Champions League a mitad de semana, Neymar sorprendió al mundo al decir que lo que más quiere es volver a jugar con Lionel Messi, y que "el próximo año lo volverán a hacer sí o sí".

La duda que existe es si el brasileño vuelve al Barcelona o el argentino va al PSG, por eso este viernes en conferencia de prensa, el DT azulgrana, Ronald Koeman, fue consultado por esta situación y si está dispuesto a recibir a Ney.

“Como club tienes que intentar tener a los mejores jugadores aquí”, afirmó el entrenador.

Sin querer comprometerse agregó que “no me gusta hablar de caso individuales, pero como jugador, como entrenador y como culé quieres ver a los mejores en tu equipo. Y si los dos acaban en tu equipo, mucho mejor”.

La bomba que tiró Carles Tusquets en contra de Messi

Carles Tusquets, presidente de la Junta gestora del Barcelona revolvió el gallinero del Barcelona al asegurar "yo hubiera vendido a Messi en verano".

A Koeman no le gustó para nada esta opinión afirmando que “sabemos la situación de Leo Messi, si hay una persona que puede decidir su futuro es Leo. Los comentarios de fuera no me interesan, pero si vienen de dentro del club no nos ayudan a tener la tranquilidad para ganar los partidos. No podemos controlar los de fuera, pero los de dentro es diferente”.