Durante las últimas horas, Chile se llenó de ilusión luego que se diera a conocer un supuesto problema con la nacionalidad de Byron Castillo. La figura de Ecuador ha estado en medio de la polémica tras revelarse documentos que ponen en duda su lugar de nacimiento.

Según informó el periodista Sebastián Bejarano de cadena Caracol, el jugador del Barcelona de Guayaquil es en realidad colombiano. Esta situación puso en riesgo la clasificación de la Tri a Qatar 2022 y una serie de especulaciones comenzaron a aparecer.

Esto llevó a que incluso desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol salieran a hablar al respecto. El presidente de la entidad, Francisco Egas, aseguró que no había ningún problema con la nacionalidad de Byron Castillo.

"No existe eso, me parece que no es más que otra noticia", señaló. De hecho, negó que se le esté realizando un juicio al jugador. "No conozco ningún juicio nuevo", agregó, dejando claro que no hay dudas sobre el lugar de nacimiento.

La situación tomó fuerza. Chile podía sumar cinco puntos de oro que lo dejaban con la clasificación directa a Qatar 2022 si se confirmaba el rumor. No obstante y luego de los últimos antecedentes, todo parece haber sido solo un sueño.

Periodista que denunció a Byron Castillo se arrepiente y pide perdón a Ecuador

En medio de las especulaciones, el hombre que se encargó de lanzar la bomba hoy se arrepiente. Durante la madrugada de este miércoles, el periodista Sebastián Bejarano volvió a aparecer en redes sociales para aclarar su denuncia.

"A todo el pueblo ecuatoriano y al propio Byron Castillo decirles que son justos clasificados al Mundial de Catar. Estoy replicando la información del doctor Luigi García, no tengo nada contra ustedes", dijo en primera instancia.

Tras ello, Sebastián Bejarano recalcó que no es una información suya y solo compartió los documentos. "Nunca he hecho nada de mala intención en mi carrera y creo que es importante rectificar esto. Ecuador es un país que admiro y quiero mucho, lo último que quiero es hacerles daño. Repliqué una información que es de hoy, pero no es una investigación de mi parte".

De hecho, el periodista sorprendió al reconocer que nunca hubo un juicio, aunque no descartó que la información sea falsa. "El mayor error fue hablar de un juicio acá, por lo cual me excuso. Las pruebas que mostró el abogado fueron en una rueda de prensa. Son contextos distintos".

Por ahora, Chile se aferra a que se confirme el problema con la nacionalidad de Byron Castillo para presentar una denuncia. En Ecuador dicen que el plazo ya pasó, pero todavía no hay nada oficial al respecto.