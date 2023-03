Brian Fernández volvió a sufrir un duro revés en su carrera. El habilidoso atacante argentino de 28 años, que en el pasado la rompió toda en Unión La Calera, fue separado del plantel de Colón de Santa Fe tras faltar de forma consecutiva a dos entrenamientos en el equipo de Néstor Gorosito.

El propio Pipo confirmó la noticia en conferencia de prensa, afirmando que “yo le dije que le daba una oportunidad y le di dos… ya está. No tenía permiso para no ir a entrenar. Hablaré con la gente del club. No soy sicólogo, la prioridad es el grupo y para mí son todos iguales”.

“Ya le pasó un montón de veces. Me dijeron que me iba a pasar y me pasó. Lo hablé de todas las formas. Le dije que podía ser mi hijo, o un pibe de mi barrio, o un pariente, o un amigo. Y nada. Ya está. Es un tema que debe resolver él. Para mí, es un tema concluido”, agregó el ex Universidad Católica.

El atacante argentino había vuelto hace poco a Colón de Santa Fe tras un fallido intento de jugar en San Luis de Quillota. Con los sabaleros tiene contrato vigente hasta junio del 2023, pero hasta ahora no ha sido convocado a ningún partido de la Liga Profesional Argentina.

La carrera de Fernández tuvo un renacer en nuestro país en la temporada 2018 tras romperla toda en Unión La Calera, donde un semestre le bastó para partir a Necaxa de México y posteriormente al Portland Timbers de la MLS.

Lamentablemente los problemas extra futbolísticos por el consumo de drogas (dio positivo en el 2015 a un control antidoping por cocaína y fue cortado del mismo Portland Timbers años más tarde por lo mismo) han afectado demasiado su carrera. ¿Podrá sus 28 años retomar el rumbo?