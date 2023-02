La teleserie sobre el futuro de Brian Fernández llegó a su final: definitivamente, el delantero de 28 años no jugará en San Luis de Quillota. Pese a que hizo gran parte de la temporada con el cuadro canario, el argentino cruzó nuevamente la cordillera y firmó con Colón de Santa Fe.

A fines de 2022, Fernández había finalizado su contrato con el cuadro argentino luego de un brote psicótico que lo mantuvo internado por casi un mes. Tras eso, vino a Chile para convertirse en refuerzo de San Luis, pero nunca fue presentado. Este martes, volvió a Argentina.

En conversación con los micrófonos de TyC Sports, el delantero explicó que tendrá una nueva oportunidad en elenco santafesino. "Que sepan que nunca quise hacerle daño a la gente, que yo siempre quise hacer lo mejor", comentó el delantero al canal de televisión trasandino.

“Son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad. Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado, no sé si en Reserva primero, pero voy a continuar en Colón de acá hasta junio", confirmó después.

Fernández habló sobre su detención en octubre, donde fue encontrado arrojando piedras a un bus. "Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación, jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor”, aclaró.

"Daré lo mejor de mí y esperaré que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar. Quiero aportar lo mío en estos últimos meses que me quedan, disfrutarlo y brindar lo mejor de mi en la categoría que me toque estar ahora. Espero ser parte del equipo de Primera División", cerró.