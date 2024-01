Uno de los dos problemas que Universidad Católica aún no puede resolver es el de los dos extranjeros que no entran en los planes de Nicolás Núñez para 2024. Tanto Nehuén Paz como Franco di Santo tienen contrato vigente pero no serán inscritos este año; por esa razón, el club les anda buscando acomodo.

Originalmente, ambos jugadores querían quedarse en la institución y pelear por un cupo esta temporada. Sin embargo, todo indica que el defensor central dejará la institución y rescindirá contrato, el cual caduca a fines del 2025. ¿Su destino? El fútbol argentino, donde ya tiene varios interesados.

El periodista Matías Lorefice, de LT10 Radio, confirmó que desde Colón de Santa Fe están buscando fichar a Nehuén Paz. Universidad Católica no lo ha tenido contemplado en la presente pretemporada, pese a que el defensor cuenta con contrato vigente en la actualidad.

“Nehuén Paz el marcador central que quiere Iván Delfino, para completar la zaga sabalera. Comenzaron las negociaciones hace algunos días”, detalló. El entrenador asumió el puesto a fines de diciembre y hoy busca fortalecer la zona defensiva para competir en la Primera Nacional.

Sin embargo, no es el único club que busca a Paz, ya que Independiente Rivadavia levantó la mano primero y comenzó las negociaciones. En Radio Cooperativa señalaron que el defensor ya rescindió su contrato con la UC y que las próximas horas definirán su futuro.

Adriel Driussi, periodista de Aire de Santa Fe y TyCSports, afirmó que “Nehuén Paz rescindirá su contrato con Universidad Católica durante el día y quedará en libertad de acción. El defensor tiene una oferta concreta de Colón, aunque no es la única. Horas claves”.

Para ambas escuadras, de todos modos, es importante que el zaguero no juega partidos desde el 15 de septiembre del 2022, que fue la última vez que sumó minutos en la UC. Es decir, van 497 días desde su último partido de fútbol oficial.

