Nehuén Paz dice que quiere salir de Universidad Católica. El defensa que no viajó con el plantel a la pretemporada contó que jamás ha presionado al club para ser inscrito y tampoco ha rechazado ofertas para dejar San Carlos de Apoquindo. Su deseo es partir a otro club en 2024.

Paz, quien no está en los planes de Nicolás Núñez y no está entrenando con el equipo en Perú, habló con el sitio partidario Punto Cruzado. “Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira. Yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar”, aclaró.

“El club dijo que me van a inscribir no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron”, apuntó Paz, quien aún tiene contrato por otras dos temporadas. Los cruzados buscaron su salida en 2023 luego de que regresó de un corto préstamo, pero el zaguero se quedó y no sumó actividad durante el año.

“No rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club”, sumó. Por último, reveló que tuvo una oferta para salir, pero no se dio por culpa de la UC. “(Goiás) fue la única propuesta que hubo y la presenté yo al club el año pasado para poder salir. Enviaron mal la documentación desde Católica”, dijo.

Nehuén Paz y Franco Di Santo, los cortados de la pretemporada

Universidad Católica viajó a Perú sin Nehuén Paz y Franco Di Santo, quienes no aparecen como parte del proyecto de Nicolás Núñez para 2024. Sus casos son distintos, eso sí: el zaguero asegura que quiere irse, mientras que el delantero desea quedarse y pelear un puesto en la delantera cruzada.

Paz no sumó minutos en 2023, mientras que Di Santo acumuló 24 apariciones durante la temporada pasada entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. El delantero con pasado en el fútbol europeo anotó dos goles, ambos por la Primera División, y aportó dos asistencias.

Si concreta la salida de ambos jugadores, la UC encontrará un alivio en cuanto a los cupos de extranjeros. Con Paz y Di Santo, la Franja ya tiene ocupados cinco cupos de extranjeros (además están Fernando Zampedri, Gary Kagelmacher y Lucas Menossi). La cifra de foráneos para el 2024 fue aumentada a seis por el Consejo de Presidentes de la ANFP, pero un paro del Sifup amenaza la medida.

Mientras se resuelven los casos de los dos futbolistas, los cruzados continúan enfocados en su pretemporada y en levantar cabeza. El debut contra Sporting Cristal terminó en una caída estrepitosa de la Franja, que espera un mejor resultado en su próximo partido ante Alianza Lima el 21 de enero.

