No la pasó bien Universidad Católica en su primer encuentro amistoso en Perú, y no es tanto por la contundente derrota por 0-4 ante Sporting Cristal, en Lima, sino por las burlas que desde ese país hicieron no sólo del equipo, sino de algunos futbolistas.

Prueba de ello es el central Alfonso Parot, quien convirtió un autogol en la caída de Los Cruzados, y no tuvo una buena jornada en cancha, lo que motivó a los comentaristas de la cadena Latina TV a burlarse sin tapujos del defensor, especialmente por su estado físico.

Durante la transmisión de la Tarde Celeste, los comunicadores se hicieron un festín con la actuación del jugador de la UC, quien fue sobrepasado durante la brega por los delanteros de Cristal, lo que les armó de valor para irle con todo al chileno.

Uno de los comentaristas le dice al reportero de cancha, “el 24, que está cerca tuyo ahí. Parot, quien hizo el autogol. ¿Está medio redondito, no? Hasta medio pesadito se le ve“; más encima, la crítica vino antes del cuarto gol del elenco peruano.

¿Cómo fue la temporada 2023 de Parot?

El nacido en Talca es uno de los referentes dentro del plantel precordillerano, que si bien comenzó como suplente, con Ariel Holan de entrenador, se ganó su lugar en el 11 titular, lo que se ratificó con el arribo de Nicolás Núñez, que incluso le entregó la cinta de capitán en algunos cotejos.

En cuanto a su desempeño, en el Campeonato Nacional 2023, Alfonso Parot disputó un total de 1.854 minutos en 32 compromisos, en liga, Copa Chile y Sudamericana, con un registro de ocho tarjetas amarillas y una expulsión, sin goles ni asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Tras la goleada a manos de Sporting Cristal, el elenco de Nicolás Núñez trabajará toda la próxima semana en suelo peruano, para preparar el encuentro del próximo domingo 21 de enero, cuando visite, en Trujillo, al Alianza Lima, a partir de las 16:00 horas (de Chile).

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.