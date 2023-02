Brian Fernández militó en el 2018 en el fútbol chileno, temporada que defendió la camiseta de Unión la Calera. En los cementeros disputó doce partidos, anotó once goles y registró cuatro asistencias. Sin embargo, su vida ha tenido varios episodios que hoy lo tienen en medio de la incetidumbre.

Este viernes arranca una nueva temporada de la Primera B del fútbol chileno, certamen que otorgará dos boletos para ascender a la máxima categoría del balompié nacional. Uno de los clubes que es llamado a ser protagonista en el certamen es el de San Luis, que cuenta con nombres como los de Humberto Suazo y Mathías Vidangossy para la búsqueda del retorno a la división de honor tras cinco años.

Sin embargo, otro de los que figuraba para el plantel que hoy en día encabeza Francisco Bozán es Brian Fernández. El argentino de 28 años llegó a fines del 2022 para sumarse a los entrenamientos del conjunto canario pero su nombre no fue inscrito para esta temporada.

De su presente y futuro nadie sabe, porque desde Quillota aseguran que el jugador regresará a Colón, club dueño de su pase, mientras que en Argentina desmienten que el atacante defenderá la camiseta del Sabalero.

“Lo que se dice de Brian Fernández y su vuelta a Colón es exclusivamente por parte de la prensa. En el caso nuestro, no tenemos nada. Es cierto que Brian tiene contrato con Colón hasta junio pero, para nosotros, él está en Chile”, señaló Patricio Fleming, el vicepresidente de Colón, de Sante Fe.

Con el transcurso de los días, tanto San Luis como Colón de Sante Fe no pudieron llegar a un acuerdo por la cesión del jugador, lo que finalmente terminó con la dirigencia quillotana desistiendo del ex Unión la Calera. De hecho, en la Noche Canaria que se realizó el pasado 3 de febrero, el club quillotano no lo agregó en la lista de jugadores.

¿Quillota o Santa Fe?

Lo cierto que tanto San Luis como Colón están al tanto de las virtudes del jugador y de todo lo que podría entregar a ambas instituciones.

De hecho, la parcialidad canaria aún está ilusionada de poder contar con el futbolista, quienes han expresado su descontento a través de las redes sociales tras la situación del atacante.