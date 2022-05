Tras el empate entre el Goiás y Atlético Mineiro por el Brasileirao, una particular acusación comenzó a circular por redes sociales. Una puerta del vestuario del Estadio da Serrinha fue dañada y el jefe de prensa del Goiás, Fernando Lima, acudió al grupo de WhatsApp con periodistas que cubren el equipo con un chiste que no cayó nada de bien.

"Increíble Hulk y la patada que dio en la puerta de entrada al vestuario del árbitro", escribió Lima junto a una foto de la puerta dañada. La noticia se difundió rápidamente y Hulk se tomó sus propias redes sociales para desmentir la acusación.

Pero el hecho no quedó ahí. El delantero del Atlético Mineiro emitió una notificación extrajudicial y pidió que Goiás se retractara públicamente de la acusación en su contra o emprendería acciones legales. Finalmente, el club esmeraldino tuvo que disculparse.

"En un grupo privado de prensa en WhatsApp, publiqué la imagen de la puerta dañada e hice un juego de palabras asociando la fuerza del señor Givanildo con el hecho, y en ningún momento tuve la intención de ofender o dañar a nadie. En ese momento me tomó la emoción y me dejé llevar por información que me trajeron terceros y no comprobé por mí mismo", se disculpó Lima.

Lima se lamentó por no haber chequeado las cámaras de seguridad y haber reproducido información que le entregaron terceros, quienes aseguraron ver a Hulk golpear la puerta del vestuario. Desde el Mineiro defendieron al ariete y negaron su presencia en esa parte del estadio.

"Pido disculpas sinceramente al Sr. Givanildo (Hulk), Clube Atlético Mineiro y Goiás Esporte Clube por las molestias que mi desconsiderada acción haya causado, asumiendo toda la responsabilidad por el lamentable hecho", finalizó Lima en su carta pública de disculpas.