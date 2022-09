No hay descanso para Marcelino Núñez en el Norwich City, y este fin de semana tendrá un importante partido con el Blackpool para mantenerse en zona de ascenso directo en el Championship.

El ex Universidad Católica le costó poco acostumbrarse al futbol inglés y ha sido titular en los Canarios, claro que no vivió la misma suerte en los partidos de la selección chilena. Mientras fue suplente con Marruecos, contra Qatar fue estelar pero salió reemplazado a los 70' tras no gravitar en el empate final de La Roja.

¿Cuándo juega Marcelino Núñez?

Marcelino y el Norwich City juegan de visita con el Blackpool este sábado 1 de octubre a las 11:00 horas de Chile en el estadio Bloomfield Road.

¿Se puede ver el partido del Norwich?

A diferencia de otras oportunidades, no se transmitirá en Chile el duelo del Norwich City con Blackpool. Eso sí, podrás seguir las novedades y el resultado del encuentro o las incidencias aquí en RedGol.

¿Cómo viene Norwich City?

Por ahora el Norwich City vive un gran momento. Y es que de bajar de categoría la temporada pasada desde la Premier League, se tomaron en serio el tema de volver a la primera división y ya obtienen frutos en sus primeros encuentros.

Tras 10 fechas, el elenco de Marcelino es segundo en la tabla con 20 puntos, solo 3 menos que el puntero Sheffield United. Tanto así que por Championship no pierden hace 7 compromisos y demuestran estar a tono con el objetivo de volver a la Premier, con el chileno como protagonista.

Diferente suerte a los otros jugadores de La Roja. Mientras Blackburn Rovers de Ben Brereton es séptimo, el Watford de Francisco Sierralta está décimo y no parece estar cerca de poder volver a la Premier League tras bajar la temporada anterior.

Revisa a continuación la tabla del Championship: