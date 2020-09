Marcelo Bielsa hace la gran Colocho Iturra en el Leeds: entró un jugador de la banca y después lo reemplazó

La selección chilena dirigida por Marcelo Bielsa enfrentó a Uruguay en el Estadio Nacional el ya lejano miércoles 1 de abril de 2009, partido válido por la fecha 12 de las clasificatorias a Sudáfrica 2010. El marcador final fue un empate sin goles, pero un hecho curioso se recuerda.

A los 34’ Mauricio Isla se fue expulsado y Bielsa reaccionó arreglando el naipe con la salida de Jean Beausejour para el ingreso de Manuel Iturra en los 38’. La Roja se fue al descanso y Colocho no volvió a la cancha: el Loco lo reemplazó en el entretiempo y Roberto Cereceda vino desde el banco para iniciar el segundo tiempo.

Es decir, Bielsa mandó a Iturra desde la banca y Colocho estuvo apenas siete minutos y segundos dentro de la cancha antes de volver a ser reemplazado. No por nada al rosarino lo apodan de cariño El Loco.

Marcelo Bielsa en la selección chilena puso y sacó a Manuel Iturra.

Este pasado domingo Marcelo Bielsa volvió a hacer la gran “Colocho Iturra”, esta vez en el triunfo del Leeds United frente al Sheffield United por la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra, aunque esta vez el perjudicado vio acción prácticamente todo el segundo tiempo.

El español Rodrigo ingresó desde la banca tras el descanso en los 46’, para ser reemplazado por Ezgjan Alioski cumplido el tiempo de reglamento (90’). Tras el duelo Bielsa aclaró que el error fue suyo.

“No, no fue por lesión. Faltaban pocos minutos y tenía que sustituir a él o Bamford, y Bamford es muy útil en las pelotas detenidas en contra porque nos ayuda, pero no fue no fue una desición acertada porque Bamford estaba muy cansado y debería haber conservado a Rodrigo en el campo”, explicó Bielsa.

En 2009 también argumentó la gran “Colocho”: “en principio, la circunstancia, que es poco frecuente, la califico como un error, un error que lastima al jugador sacrificado. Uno a veces insiste en algo que decidió, pero que observa equivocado, reitera la inconveniencia. Consideré que por el movimiento táctico que realizó Uruguay en el mediocampo, era más útil la presencia de Roberto Cereceda”, sentenció.