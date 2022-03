The Old Peacock cambia su nombre provisoriamente hasta el fin de la presente temporada en gesto de agradecimiento a Marcelo Bielsa, quien fue despedido por los malos resultados del último tiempo, pero los hinchas aún lo aman.

Marcelo Bielsa vive sus primeros días fuera del Leeds United tras ser despedido del club de la Premier League el pasado jueves 3 de marzo, por los malos resultados del equipo que el mismo entrenador argentino llevó desde la Championship a la máxima categoría del fútbol inglés.

Pese a la mala racha sostenida los hinchas mantienen el cariño intacto por Bielsa y su legado en el Leeds. A la necesaria salida del DT, los fanáticos demostraron de igual manera su respeto y agradecimiento al Loco con diversos gestos y homenajes.

Ahora es el tradicional bar de Leeds, el “The Old Peacock”, el que rinde honores al rosarino y cambia su nombre a “The Bielsa” hasta el final de la temporada.

“Este es nuestro tributo al gran hombre que es Bielsa por lo que ha traído al Leeds United, por la fe que le ha dado a un equipo que echaba de menos esa confianza desde hace mucho tiempo ", dijo el propietario del bar, Jamie Lawson, a la Agencia EFE.

Lawson agregó que “he sido aficionado del Leeds United durante toda mi vida y desde un punto de vista personal estoy muy decepcionado y triste por su despido. No creo que fuera algo justo, no estoy de acuerdo con esa decisión”.

El “The Old Peacock”, ahora “The Bielsa”, se encuentra ubicado en frente del estadio Ellen Road y ha acompañado a los fanáticos del Leeds por más de 100 años en las previas de los duelos de local y durante los partidos de visita. Incluso cuando los boletos en casa no alcanzan para todos los hinchas, como sucedió muchas veces bajo el alero del Loco.

"Sólo queríamos hacer algo que representara nuestro amor por este tipo tan grande y por lo que ha hecho por el Leeds. Estábamos en el Championship y consiguió que ascendiéramos. Pero no fue sólo el ascenso en sí, es la forma en la que lo hizo, jugando un fútbol ofensivo y fluido. Hizo creer a los aficionados del Leeds que podemos ganarle a cualquier equipo. No teníamos miedo a nadie”, sentenció el dueño del bar The Bielsa.