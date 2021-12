El ex jugador de Manchester United, Dimitar Berbatov, criticó duramente a Cristiano Ronaldo por ser el centro de atención y robarle protagonismo al uruguayo Edinson Cavani.

Berbatov explota contra Cristiano Ronaldo y lo culpa de la mala fortuna de Cavani: "Ocupó su lugar. No es justo"

El regreso triunfal de Cristiano Ronaldo fue una alegría para Manchester United y la Premier League, sin embargo, la situación no fue favorable para todos, y Edinson Cavani se cuenta entre los principales damnificados.

Desde la llegada del Bicho a Old Trafford el uruguayo se ha visto despojado del terreno que merecidamente estaba ganando en el club, viéndose obligado a incluso ceder su dorsal para devolverla al portugués.

La situación no ha pasado desapercibida y, en medio de los rumores de partida del charrúa, el ex Red Devil, Dimitar Berbatov, no escondió su rabia contra CR7 y lo responsabilizó por la mala fortuna de Edinson.

"Cavani no ha jugado lo suficiente. Cuando alguien como Ronaldo llega al club, se convierte en el centro de atención, juega todos los partidos y eso es lo que pasa en el mundo del fútbol", lanzó.

El búlgaro profundizó en sus dichos y explicó cómo la presencia del Bicho ha mermado las chances del Matador en Manchester United.

"No es justo para Cavani, porque lo hizo muy bien la temporada pasada, pero Ronaldo ocupó su lugar en el equipo. No es justo, pero es fútbol", se quejó.

En la misma línea Berbatov se refirió a los rumores de adiós del artillero charrúa, instándolo a partir. "Si existe la chance de que Cavani deje el club, si hay una oferta del Barcelona, entonces, por supuesto, estará pensando en aprovecharla para conseguir más fútbol".

"Si tiene más tiempo de juego (minutos) en la liga española, entonces yo lo apoyaría y le diría ‘Anda y juega, parece mucho, mucho dinero y ya no tienes 24'", cerró el búlgaro.