Bayer Leverkusen vs Young Boys | Ver EN VIVO por TV y ONLINE al equipo de Aránguiz por la vuelta de los octavos de final de la Europa League

El Bayer Leverkusen se juega la permanencia en la Europa League. En el duelo de ida en Suiza, Young Boys se impuso, pero solo por un gol. Con esto, el equipo que capitanea Charles Aránguiz debe salir a revertir el marcador o se despiden de ganar algún título esta temporada.

A 12 puntos del Bayer Múnich en la Bundesliga y eliminados de la Copa de Alemania, el Leverkusen ve con buenos ojos la Europa League como una manera de pelear un título. Pero su campaña internacional se podría ver acortada drásticamente. Los alemanes cayeron 4-3 en Suiza contra un Young Boys que sorprendió. El chileno no sumó minutos y estuvo en la banca todo el partido.

No todo está perdido. Con los tres goles de visitantes que anotaron, la cuesta no es tan empinada como uno creería. Con tal de ganar 1-0, lo alemanes avanzan de ronda. La situación se complicaría cuando Young Boys anote, pero con tal de que el Leverkusen gane, podrán pasar de ronda.

El Príncipe Aránguiz no jugó el partido pasado, pero este no se lo perderá. El cuadro de la Aspirina debe tirar toda la carne a la parrilla en los esfuerzos por avanzar a octavos de final. De no lograrlo, esta será otra temporada sin títulos para el Leverkusen.

Día y hora: ¿cuándo juegan Bayer Leverkusen y Young Boys por la Europa League?

Bayer Leverkusen y Young Boys jugarán el día jueves 25 de febrero a las 17:00 horas de Chile.

A pesar de que Young Boys es el actual campeón de Suiza, sería un bochorno para el Leverkusen ser eliminados en la primera ronda tras la fase de grupos. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Bayer Leverkusen vs Young Boys?

El partido será transmitido por FOX Sports 1. Revisa aquí tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible para este choque en FOX Play.