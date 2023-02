El periodista Nahuel Ferreira afirmó que el ex Colo Colo la tiene difícil en esta temporada 2023 tras haber fichado en la Academia. “Su nivel en los entrenamientos fue lejos del esperado”, argumentó.

Óscar Opazo tuvo en este reciente mercado de pases la gran oportunidad de vivir su primera experiencia en el extranjero, firmando por Racing Club de Argentina luego de ser amo y señor del puesto de lateral por la derecha en Colo Colo por muchos años.

Lamentablemente el presente del Torta al otro lado de la cordillera es, a lo menos, complejo. El chileno todavía no suma ningún minuto en cancha y ya son cuatro los partidos oficiales que la Academia ha jugado en este 2023.

El ex Colo Colo no está siendo considerado por el entrenador Fernando Gago, quien ha probado a tres jugadores por sobre Opazo en el puesto de lateral por la derecha: Iván Pillud, Facundo Mura y , Juan José Cáceres, este úlitmo expulsado ante Argentinos Juniors en la fecha 2 del torneo argentino.

El periodista Nahuel Ferreira de Radio Punto 1400 de Argentina entregó un preocupante informe en torno al Torta, afirmando en su Twitter personal que “es un caso particular el de Óscar Opazo, llegó a Racing después de muy buenos antecedentes con Colo Colo, pero no fue pedido por Fernando Gago y su nivel en los entrenamientos fue lejos del esperado, hoy es el tercer lateral derecho del equipo, por ahora no jugó ni un solo minuto”.

Al ser consultado sobre la falta de oportunidades de Opazo en Racing, Fernando Gago se limitó a responder en conferencia de prensa que “está entrenando, agarrando el ritmo que yo pretendo en cada entrenamiento y en cada partido. Está a disposición para poder jugar en cualquier momento. No sé cuándo será, pero sí que lo veo y noto mucho mejor”.

El próximo partido de Racing será ante Arsenal por la fecha 4 del torneo trasandino, pactado para este viernes 17 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Julio Humberto Grondona. ¿Veremos por fin al Torta en acción?