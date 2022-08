Atlético Goianiense vs Nacional | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana

El Atlético Goianiense recibirá a Nacional de Uruguay por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un duelo de infarto por un cupo en las semifinales de la Gran Conquista.

En la ida Goianiense venció por 1 a 0 a domicilio con gol de Luiz Fernando Moraes dos Santos a los 23 minutos en un partido donde fue ampliamente superado por el local que no pudo concretar sus opciones de gol; el Bolso manejó en un 70% la posesión del balón y contó con el reestreno de Luis Suárez en su escuadra, quien dejó Europa luego de 15 años y volvió a vestir la camiseta del club donde debutó en 2005.

Suárez ya repartió sus primeros abrazos en la fecha pasada de la Primera División de Uruguay cuando el Bolsilludo enfrentó a Rentistas y lo derrotó por 3 a 0. El Pistolero ingresó en el segundo tiempo, jugó 50' y desperdicio un penal sobre el final que podría haber significado su doblete. Nacional marcha quinto a dos fechas de iniciar la temporada.

El Dragão, en tanto, lucha por salir de los puestos de descenso en el Brasileirao, y en el partido anterior Bragantino lo superó por 2 a 1 acrecentando la crisis en ese frente.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Goianiense vs Nacional la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Atlético Goianiense vs Nacional se jugará este martes 9 de agosto a las 18:15 horas de Chile en el Estádio do Governo do Estado de Goiás (Serra Dourada), en Brasil.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.