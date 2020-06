Aseguran que Mauricio Macri exigió la contratación de Jorge Sampaoli para la selección argentina

Luego de la muerte de Julio Grondona, la Asociación de Fútbol Argentino quedó en manos de Luis Segura, el que poco tiempo después renunció y el órgano rector del balompié trasandino quedó acéfala.

La AFA fue intervenida por una comisión presidida por Armando Pérez, un ex presidente del club Belgrano de Córdoba y ha afirmado que el ex Presidente de Argentina, Mauricio Macri, exigió la contratación de Jorge Sampaoli al banco albiceleste.

"Un día me citó Mauricio Macri, cuando era presidente, y me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli. Le dije que costaba seis millones y que AFA tenía deudas", aseguró el dirigente en conversación con Trend Topic.

Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 (Getty Images)

Pérez fue muy crítico con el actual mandamás, Claudio Chiqui Tapia, del que duda por haber confirmado como entrenador de la selección a un desconocido como es Lionel Scaloni.

"Tapia, en muchas cosas, me sorprende. Antes estábamos desesperados por ver a quién nombrábamos en la Selección y ahora la dirige un señor que no tiene antecedentes. No tengo ninguna duda de que habla con el Gobierno. Que no lo comuniquen o no cuenten las internas no quiere decir que no las haya", cerró.