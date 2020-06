Luciano Civelli: "Jorge Sampaoli me dijo que no rendí en Universidad de Chile ni el 10 por ciento de lo que jugaba en Libertad"

Universidad de Chile enfrentó a Libertad en la Copa Libertadores de 2012 y donde destacó en el cuadro paraguayo la figura de Luciano Civelli.

Era tanto lo que jugaba el largirucho volante, que el entrenador Jorge Sampaoli se obsesionó con su contratación y exigió su llegada en el segundo semestre de ese año, la que se concretó luego de que la U pagara cerca de dos millones de dólares por el 50% de la carta del argentino.

Luego la historia es sabida: el formado en Banfield tuvo serias lesiones y nunca pudo rendir en el cuadro azul, algo que lamenta y así se lo confesó a la Magia Azul en Redgol.

Luciano Civelli se abraza con Guillermo Marino luego de marcarle a Palestino (Agencia Uno)

"Jorge Sampaoli me pidió no sólo por los dos partidos de Copa Libertadores, después cuando llegué a la U, él me cuenta que no estaba siendo ni un 10% de lo que era en Libertad, que había revisado todos los partidos del año y fue él el que tuvo el interés en mi", aseguró.

Civelli aprovechó también para mandarle un mensaje a la fanaticada azul.

"Disculpas si en su momento no cumplí las expectativas con las que llegué, pero tengo los mejores recuerdos de Universidad de Chile y seguiré yendo a Santiago porque tengo grandes amigos", afirmó.

Agregando que "son hinchas de un gran club, son una gran hinchada, tienen muy bien ganada la fama de ser la mejor hinchada de Chile".