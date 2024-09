Una polémica de palabras mayores se desató en Argentina en plena fecha de Eliminatorias donde golearon a Chile y este martes enfrentan a Colombia. Lo que pone en peligro la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia al mando de la AFA.

Todo comenzó el pasado fin de semana en el partido entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba. El elenco de los chilenos Bruno Barti, Matías Catalán y Ulises Ortegoza, quedó eliminado de la Copa Argentina en tanda por penales.

Sin embargo el escándalo se desató en camarines cuando el presidente de la “T”, Andrés Fassi, fue a buscar al juez central Andrés Merlos por su cuestionado arbitraje. En la trifulca intervino personal policial y hasta se indicó que había personas armadas.

Pero esto solo desencadenó el enojo de Fassi contra Chiqui Tapia por su administración en el fútbol argentino y el manejo de los árbitros, que constantemente perjudican a Talleres.

Fuerte acusación contra Chiqui Tapia

Por lo mismo el dirigente este lunes se lanzó con todo contra el presidente de la AFA. “Te he pedido juntarme hace más de año y medio. La última vez me hiciste ir a Buenos Aires y no me recibiste. Reiteradamente perjudicas a una institución que merece el respeto”, lanzó de entrada en conferencia de prensa.

Luego Andrés Fassi siguió con el ultimátum. “Chiqui no jueges con Talleres. Vos me prometiste que íbamos a pasar a un campeonato de 22. Luego pasamos a 28 y ahora quieren quitar los descensos. Quieren borrar con el codo todo lo que firmamos con la mano. Ahora quieres adelantar las elecciones. Seguramente las ganarás. Pero cuando Messi se vaya y no seamos campeones del mundo, nos vamos a agarrar la cabeza diciendo que desperdiciamos años históricos. Estamos en la pobreza y vos lo sabes”, sentenció.

Además deslizó graves problemas administrativos ya que clubes no respetan norma del fair play financiero y siguen contratando jugadores. En su reclamo también lamentó que se haya prohibido la asistencia a hinchas visitantes esta temporada.