El ex lateral de Colo Colo todavía no debuta en la Academia.

La Liga Profesional de Argentina tendrá un entretenido encuentro en la 2° fecha, donde Racing Club de Gabriel Arias y Óscar Opazo enfrentará a Argentinos Juniors, equipo que suele ser fuerte jugando en condición de local.

¿Cuándo juega Argentinos Juniors vs Racing?

El partido se disputará el sábado 4 de febrero a las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

¿Dónde ver el duelo de la Liga Profesional de Argentina?

El encuentro se podrá ver en vivo en Chile a través de la plataforma de streaming STAR+.

Opazo espera su debut

Después de largos años en Colo Colo, el Torta Opazo decidió no renovar con los Albos y vivir su primera aventura en el fútbol internacional. Racing fue el equipo que contrató sus servicios, pero todavía no ha podido debutar de manera oficial en los dos partidos que ha disputado el club en el 2023. De acuerdo a lo que señala el medio partidista "Racing de Alma", el lateral no ha convencido a Fernando Gago.

En el primer partido de la Academia en la Liga Profesional de Argentina, estos igualaron sin goles ante Belgrano. En aquel encuentro, Gabriel Arias fue titular y disputó los 90 minutos, mientras Óscar Opazo ni siquiera estuvo en la banca. Habrá que ver cómo sigue la situación del formado en Santiago Wanderers en Racing, quien ante Argentinos espera al fin vivir su debut oficial al otro lado de la cordillera.

Argentinos Juniors no comenzó de buena manera su 2023, ya que en la visita a Rosario Central cayeron por 1-0. Jhonatan Candia anotó el único gol del Canalla, donde además el Bicho sufrió la suspensión de Leonardo Heredia, por lo cual este no podrá estar ante Racing. En el Diego Armando Maradona van por su primer triunfo en la Liga Profesional de Argentina.