Paulo Díaz sigue con molestias físicas y no jugará ante el Pirata.

El River Plate de Pablo Solari y Paulo Díaz rinde un nuevo examen en la Liga Profesional de Argentina, donde en la 2° fecha tendrán que enfrentar a Belgrano en Córdoba.

¿Cuándo juega Belgrano vs River Plate?

El duelo se disputará el sábado 4 de febrero a las 19:15 horas de Chile, en el Estadio "Gigante de Alberdi" de Córdoba.

¿Quién transmite en vivo por streaming?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.

El inicio del ciclo de Demichelis

River fue sacudido a fines del 2022 con la salida de Marcelo Gallardo, el DT que encabezó uno de los ciclos más exitosos de la historia millonaria. Martín Demichelis fue quien aceptó el desafío de iniciar una nueva era en el Estadio Monumental. El otrora central fue formado en este club, por lo que sabe bien la presión que demanda este equipo.

En la primera jornada de la Liga Profesional de Argentina, derrotaron a Central Córdoba por 2-0 con anotaciones de Ignacio Fernández y Pablo Solari. El ex delantero de Colo Colo hizo un golazo y se proyecta como una de las figuras de River en este 2023. Paulo Díaz no ha visto minutos en este año debido a que todavía arrastra algunos problemas físicos por una lesión de meniscos. No estaría ante el Pirata.

Belgrano tendrá su primer partido como local en este 2023, ya que en la fecha anterior consiguió un valioso empate contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. Ante los Millonarios será una prueba de fuego para saber en qué nivel están en el siempre exigente campeonato argentino.