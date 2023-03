La fecha FIFA de marzo tendrá a las selecciones del planeta fútbol volviendo a la cancha tras Qatar 2022. Entre ellas, los campeones del mundo: Argentina. La Albiceleste enfrenta a Panamá en Buenos Aires.

¿Cuándo juega Argentina vs Panamá?

El partido será este jueves 23 de marzo a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina.

¿En qué canal ver en vivo por TV el amistoso?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app DirecTV GO.

Un Monumental lleno

Si hay un país que vibra con el fútbol, es Argentina. La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el mejor regalo para los hinchas, quienes desbordaron las calles en diciembre para recibir a sus héroes. Ahora será la oportunidad de volver a verlos en cancha en un duelo donde Panamá será el invitado a la fiesta.

Todos los campeones en Qatar fueron convocados para este encuentro, pero Alejandro "Papu" Gómez no podrá estar presente. El jugador de Sevilla se recupera de una lesión del tobillo y a pesar de que quería viajar de todas maneras, su club finalmente no lo autorizó para estar en Buenos Aires.

De los convocados que no estuvieron en la última Copa del Mundo, destaca la presencia de Giovani Lo Celso. El volante de Villarreal no estuvo en Qatar por lesión, ya que era uno de los titulares de la selección. Todos estarán encabezados por el capitán y emblema: Lionel Messi, quien ya ha generado una locura en Argentina por cada lugar donde pisa. Aunque no lo pasa bien en PSG, en su país es un ídolo sin discusión alguna.