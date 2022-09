Argentina vs Jamaica | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el partido amistoso

En el marco de la fecha FIFA, la selección de Argentina se mueve desde Miami a Nueva Jersey para afrontar uno de sus últimos partidos amistosos, en el Red Bull Arena midiendo fuerzas con el compilado nacional de Jamaica.

Lionel Messi y compañía se ganaron un lugar en la próxima Copa del Mundo en Qatar y viven uno de los últimos test donde podrá juntar a todas sus estrellas para probar piezas. La Albiceleste goza de una impresionante racha de 34 partidos sin conocer la derrota al mando de Scaloni y es candidata fija, como en todas las ediciones, a salir campeón.

Jamaica, en tanto, no logró clasificarse al mundial y viene de igualar 1 a 1 con Qatar en su último partido amistoso, en agosto.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Argentina vs Jamaica el amistoso?

Argentina vs Jamaica juegan este martes 27 de septiembre a las 21:00 horas de Chile en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Argentina vs Jamaica por el amistoso?

En territorio argentino se puede seguir en las señales de TyC Sports y TyC Sports Play.

Para Chile, en tanto, el partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Argentina vs Jamaica por el amistoso?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.