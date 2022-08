La árbitra Dalma Cortadi sufrió un brutal ataque por la espalda de parte del cobarde jugador Cristian Tirone en la Liga Regional de Tres Arroyos, quien se indignó por un cobro. El partido tuvo que ser suspendido, y tras la agresión la jueza sacó la voz para exigir justicia. "Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón; lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni en el fútbol ni en ningún lado", lanzó.

El fútbol argentino suele entregarnos cada fin de semana imágenes de bastante rudeza en las competencias de sus distintas categorías, pero este domingo 31 de julio se robaron todas las miradas en una liga regional donde la árbitra Dalma Cortadi fue brutal y cobardemente agredida por un jugador.

Se disputaba el encuentro entre Deportivo Independencia y Deportivo Garmense por una nueva jornada de la Liga Regional de Tres Arroyos cuando el descerebrado jugador Cristian Tirone, del elenco de De La Garma, se indignó con la jueza de 30 años tras cobrar una falta.

Cortadi cobró infracción y decidió amonestar a dos jugadores verdes, lo que desató la ira de Tirone. El salvaje, que no estaba involucrado en la polémica, corrió furioso hacia la réferi y le propinó un golpe en la cara junto con un empujón, todo por la espalda, que la dejó en el suelo.

Tras el repudiable momento, que quedó registrado en video gracias a un oportuno asistente que grababa todo, el partido tuvo que ser suspendido y el cobarde futbolista quedó detenido. Sin embargo, eso está lejos de ser suficiente y la colegiada alzó la voz para pedir que el sujeto nunca más vuelva a una cancha.

En el video se puede apreciar como Tirone se dirige raudo hacia Cortadi tras el cobro y la agrede cobardemente por la espalda con un golpe de puño y un posterior empujón, por lo que la árbitra cayó al suelo y su cara chocó de lleno con el pasto. Y tras eso logró pararse como pudo.

La violenta acción terminó con Cortadi siendo trasladada a un centro asistencial en la que, afortunadamente, no encontraron lesiones de gravedad. Por otra parte, el repudiado jugador tuvo que pasar todo el resto de jornada detenido y ahora lo juzgarán por violencia de género en la fiscalía nacional.

Dalma Cortadi habló con Olé tras la brutal agresión de la que fue víctima, y dio detalles de lo ocurrido. “El partido era tranquilo, hasta ahí no había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado así. Iban ganando 2-1 y yo sólo había cobrado una infracción para el otro equipo”, relató de entrada.

Tras eso, lamenta que “estamos en un momento complicado. Analizaremos los pasos por seguir", pero exige justicia. "Lo importante ahora es que se haga justicia. Muchos vivimos de esto y nos gusta, lo hacemos por vocación. Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante”, lanzó.

Cortadi no se quedó ahí y disparó que al violento jugador “hay que echarlo para siempre. No debería estar jamás en ningún club. Es una persona violenta. Lo debe ser también en su vida cotidiana. Lo vi en el video; una persona normal no hace lo que hizo este hombre. No vamos a las canchas para que nos peguen”.

Sobre lo que vino después, Dalma expone que “no hablé con nadie del club Garmense. Se presentó el presidente del club ante uno de mis compañeros de terna, uno de los jueces de línea. La verdad es que yo estaba muy mareada, con vómitos, y no tuve contacto con nadie del club. Me llevaron al hospital”.

“Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón; lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni en el fútbol ni en ningún lado”, concluyó.

Cabe resaltar que el cobarde futbolista trasandino no ha dado la cara y no ha explicado qué pasó por su cabeza al momento de efectuar el ataque, pero el Club Garmense publicó un comunicado rechazando lo ocurrido con su jugador. “El club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte. La Institución se solidariza con la jueza agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas”, indicaron.