Tottenham sigue con su andar bastante irregular de esta temporada 2022-23. El cuadro dirigido por Antonio Conte igualó por 3-3 en su visita al Southampton por la fecha 28 de la Premier League, resultado que no gustó para nada el entrenador italiano.

Tras el partido Conte explotó en charla con la cadena británica BBC, afirmando que “el problema es que hemos demostrado que no somos un equipo (…) Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón”.

“La historia del Tottenham es esta. 20 años lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?”, se preguntó molesto el ex DT del Inter de Milán, Chelsea y Juventus, entre otros.

El contrato de Antonio Conte finaliza al término de esta temporada 2022-23. El italiano arribó a mediados del 2021 al cuadro londinense y contrario a sus experiencias pasadas, todavía no logra ganar un solo título con el Tottenham.

En este 2022-23 el cuadro inglés ya quedó eliminado de la Champions League a manos del AC Milán en los octavos de final, dijo adiós en la tercera ronda de la Copa de la Liga ante Nottingham Forest y en los octavos de final de la FA Cup fue superado por el Sheffield United.

En la Premier League no les va mucho mejor, ya que con este empate ante Southampton los “Spurs” llegaron a 49 puntos y se mantuvieron en el cuarto lugar, todavía en puestos de copas europeas, pero viendo a lejanos 17 unidades al puntero Arsenal.